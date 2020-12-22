(زين) تعلن زيادة جديدة في أسعار الإنترنت بالسودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت شركة زين للاتصالات في السودان، عن فرضها زيادات جديدة على أسعار باقات الإنترنت، ابتداء من الخميس المقبل.

وقالت الشركة عبر رسالة نصية لمشتركيها: “إن تحديث عروض البرودباند لمشتركي الدفع المُقدم تأتي فيُ إطار مواكبة النظم العالمية السائدة، كما نظام الحزم المبنيةزعلى السعات والمتبع دولياً”.

وزادت الشركة قيمة 25 ميجا بايت اليومي من 4,85 جنيه الى 5,1 جنيه، والـ100 ميجا بايت اليومي من 10,90 الى 18,35 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحزم الأسبوعية الـ250 ميجا بايت من 15,30 إلى 26.1 جنيه، والـ300 ميجا بايت من 15,8 إلى 25,64 جنيه، والـ500 ميجا بايت من 23 جنيهاً إلى 39,1 جنيه.