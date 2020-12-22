مصدر جمركي: لا زيادة جديدة في الدولار

الخرطوم: هالة حمزة

وصف مصدر جمركي عليم قرارمدير دائرة الخرطوم اللواء د. فيصل بشير بالغاء كافة الشهادات الجمركية غير المدفوعة بالخزانة والشهادات المدخلة التي لا يمكن تكملة إجراءاتها قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري بنهاية يوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وصفه بالإجراء الروتيني، يتم سنوياً بغرض قفل الشهادات المفتوحة حتى لا يتم ترحيلها للعام المالي المقبل 2021 ، تزامناً مع نهاية العام المالي الحالي ووجه القرار مديري إدارات الجمارك بالمطار، وبري وسوبا وجمارك المستودعات بالتنفيذ. ونفى المصدر صلة القرار بزيادة الدولار الجمركي ، وقال إن ما يرشح حول الزيادة قرأناه بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، مؤكداً أن أي زيادة في الدولار الجمركي تحددها الجهات السيادية والتشريعية ويتم إجازتها من مجلس الوزراء توطئة لتطبيقها عبر الجمارك كجهة تنفيذية وكل ذلك لم يحدث.