استمرار أزمة الخبز بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض أصحاب المخابز بالخرطوم وبحري وأم درمان حدوث شح في الدقيق واستمرار الصفوف مما انعكس على توقف بعض المخابز عن العمل نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج.

وأكد الأمين العام لشعبة اتحاد المخابز عبدالرحمن الباقر لـ(السوداني) استمرار أزمة الخبز وقال إن المخابز العاملة حالياً نسبتها 60% نتيجة شح القمح وارتفاع تكلفة الإنتاج وأوضح بأن المخابز مجبرة على التوقف عن الإنتاج ، نافياً استلام رخص بعض المخابز التي تم سحبها عبر حكومة ولاية الخرطوم .

وقال صاحب مخبز بأم درمان السر علي لـ(السوداني) إن أزمة الخبز لا تزال تراوح مكانها بسبب عدم وفرة الدقيق وهنالك خسائر كبرى بسبب ارتفاع تكلفة صناعة الخبز٫ مشيراً إلى أن إنتاج المخابز تتحكم فيه كمية الدقيق الموجود لديها ووفرة الغاز٫ لافتاً إلى أن معظم المخابز تعمل مرتين في الأسبوع فقط للأسباب المعلومة .

وأضاف صاحب بالخرطوم مأمون عثمان بأن هنالك ارتفاعاً كبيراً في كرتونة الخميرة لـ (7٫5)ألف جنيه وارتفاع سعر جركانة الزيت من (7) إلى( 8٫300) جنيه إضافة لاستمرار ضعف حصص الدقيق، مشيراً إلى أن بيئة العمل صارت غير مقبولة لكثير من العمال والخبازين لنقص وارتفاع تكلفة مواد صناعة الخبز.

ورهن صاحب مخبز بشرق النيل آدم الدومة وفرة الخبز بتوفير الدقيق، مشيرًا لإغلاق غالب المخابز أبوابها بمجرد نفاد كميات الدقيق أو الغاز ٫ مضيفاً لتوقفه عن العمل منذ يومين، مشيراً إلى أن الدقيق لا يغطي إنتاج الأسبوع ما يضطرنا للعمل يومين في الأسبوع وقال إن معظم المخابز مغلقة بسبب الندرة وعجز الدولة عن توفير القمح ٫ مبينا ارتفاع تكلفة صناعة الخبز.