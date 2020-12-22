منتج زيوت :استئناف صادر الخام وراء ارتفاع الأسعار

الخرطوم : عبيــر جعفر

عزا الأمين العام لمصنع التضامن لزيوت الطعام، معتصم الحاج في تصريح لـ(السوداني) زيادة أسعار الزيوت بالأسواق لاستئناف صادر خام الفول وزيادة الطلب عليه عالمياً من دولة الصين خاصة الزيت (النقاوة) ، مبيناً أن خام قنطار الفول قفز من (120) و (226) إلى (237) ألف جنيه للطن، أما طن بذرة الشمس فبلغ (80) ألف جنيه بدلاً عن (16-22) ألف جنيه وتدرجت سعر جركانة زيت الفول من (4,800) ألف جنيه إلى (8,300) ألف جنيه أما جركانة زيت عباد الشمس (6٫700) ألف وبلغ سعر جركانة زيت البذرة من (5,700) الى (6,200)جنيه اما زيت السمسم (10) الف جنيه لعبوة (36) رطلاً تعادل (18) لترا فيما قفز سعر “الجركانة الفاضية ” من (120) إلى(450) جنيهاً وأجرة العامل من (70-80) جنيها الى (400) جنيه اضافه للوجبة والترحيل نتيجة لارتفاع تكلفة المدخلات من الوقود والفيرنست من (16) ألف جنيه إلى (60) ألف جنيه لطن الفيرنست بزيادة (44) ألف جنيه ، اما سعر برميل الوقود الجازولين (35-40) الف جنيه.