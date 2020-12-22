مقترح شراكة زراعية مع اللاجئين الإثيوبيين

الخرطوم : رحاب فريني

أكد عدد من المزارعين لـ(السوداني) إمكانية الشراكة بينهم والأعداد الكبرى من اللاجئين الاثيوبيين التي تتواجد بالحدود الشرقية لتوفير فرص عمل تعينهم على العيش الكريم ويرفع عن الدول المضيفه عبء تحمل الخدمات ، وبالتالي يمكن بالتنسيق مع إدارة اللاجئين الاستفادة منهم في هذا الموسم

وقال ممثل المزارعين بمنطقة القلابات بالقضارف المزارع ياسر الصعب، ان اللاجئين يمكنهم المساهمة في حل مشكلة العمالة التي تواجهها ولاية القضارف.

واكد لـ ( السوداني) تكفل عدد كبير من المزارعين باعاشة هؤلاء اللاجئين باعتبارهم عاملين في حصاد العروة الصيفية وفي المشاريع مستقبلا

وأكد المزارع بالفشقة الحدودية معاوية عثمان الزين دخول عدد كبير جدا من اللاجئين للولاية، وقال لـ ( السوداني ) مقللا من الاستفادة منهم في الوقت الراهن ، مشيرا لامتناع عدد من اللاجئين عن العمل لتلقيهم الدعم والاعاشة من المنظمات،مؤكدا انهم يشكلون عبئا كبيرا على المشاريع لجهة قرب المعسكرات من المنطقة الزراعية بالفشقة وود الحليو وهي تقرب لكنابي المزارعين، معربا عن أمله في الاستفادة منهم بالتعاون مع إدارة اللاجئين بعمل تصاريح للشباب القادرين علي العمل ، وقال معاوية حاليا نعيش أزمة حقيقية من العمالة في المنطقة الشرقية بالفشقة ولكن المشاريع الواقعة في منطقة القلابات يمكنها الاستفادة من العمالة المستوطنة بإقليم الامهرا .