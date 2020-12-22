بعد مرور عامين: اقتصاديون : الحكومة فشلت في تحسين معاش الناس

الخرطوم :الطيب علي

أكد اقتصاديون إخفاق حكومة الفترة الانتقالية فى وضع سياسات لتحسين الاقتصاد ومعاش الناس لاستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية

وأشار د. هيثم محمد لـ السوداني لعجز الحكومة الانتقالية في اتباع سياسات مالية رشيدة ترفع الإيرادات وتقلل النفقات مشيرا لغياب توجهات حقيقية لتخفيض النفقات، وإيقاف خلق وظائف سيادية لإرضاء المعارضين والأحزاب، لافتا لاستمرار الترهل الوظيفي ومعاناة المواطن من تردي الأوضاع الاقتصادية مضيفا أن الموارد الذاتية والفرص الاقتصادية يمكن أن تحقق نموا اقتصاديا كبيرا، مشيرا لرفع الحكومة الدعم عن الوقود والخبز حيث ارتفعت أسعار الوقود والخبز والتضخم ما يتطلب مزيدا من السياسة النقدية الرشيدة لخفضه لمستويات دنيا ،منوها إلى انه بالتوازي مع التضخم المستمر في ظل حكم البشير فقد تعرض سعر صرف الجنيه لضغوط قوية، إذ انخفض لأكثر من 70 جنيهًا مقابل الدولار منذ نهاية 2018، ويبلغ الجنيه السوداني في الوقت الحالي نحو 260 في السوق السوداء موضحا انه نتيجة لتوقف الكثير من المنشآت الانتاجية عن العمل في الفترة الأخيرة نتيجة للاضطرابات السياسية فقد زادت معدلات البطالة بشكل كبير كما شهدت البلاد حالة من الركود إضافة إلى الغلاء الفاحش والذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانهيار قيمة العملة، حيث تم طبع المزيد من الأوراق النقدية دون تغطية آمنة من خلال المعادن النفيسة أو العملات الأجنبية مما سبب انخفاضًا حادًا ومستمرًا لقيمة العملة.

وقال أمين جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني لـ السوداني إن حكومة الثورة لاتزال تنحاز للقطاع الخاص مطالبنا بالوقوف مسافة واحدة بين المستهلك والقطاع الخاص مشيرا إلى أن إصرار الحكومة على دعم شركات الادوية غض النظر عن معاناة المستهلكين تؤكد حظوة القطاع الخاص داخل مجلس الوزراء مستشهدا بعدم إجازة قانون التجارة فى ظاهرة فريدة لم تحدث من قبل (إرجاع قانون بعد مناقشته عبر كل اللجان الفنية والخطوات المطلوبة ) لافتا إلى أن كافة الصيادلة يعرفوا ان الإمدادات الطبية مديونة والمبالغ التى تم بها دعم شركات القطاع الخاص كان من الممكن ان تعمل مديونية الإمدادات الطبية صفرية مشددا على أهمية تحويل المبالغ للإمدادات الطبية إلى جانب جعل التامين الصحي الكامل هو الحل لافتا إلى أن بعض الشركات التي تم دعمها بالدولار ترفض البيع للصيدليات الا بشراء المكملات الغذائية وأصناف اخرى غير اساسية وادوية رفاهية.

ولفت المحلل د. محمد الناير لاستمرار حكومة الفترة الانتقالية فى الضغط على المواطن فى معاشه خاصة أن أي زيادة فى أسعار العملات أو الجمارك تزيد كل السلع والخدمات بدون استثناء مشيرا لمواجهة موازنة العام 2020م تعقيدات كبيرة كما أنه لم يتم اجازتها بالشكل النهائي ولم يتم رفع تقارير عنها لافتا إلى أن ماتقوم به وزارة المالية لخفض عجز الموازنة يرفع معاناة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات و تكلفة النقل التى ارتفعت بسبب الزيادة فى الوقود ،داعيا الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لاتزيد من إرهاق المواطن بزيادة الجهد الضريبي وتقليل معدل التهريب.