رئيس وفد التجمع الاتحادي لدعم الجيش جعفر حسن لـ(السوداني): الفشقة سودانية ساوم بها المخلوع إثيوبيا

حوار: هبه علي

لفتة وجدت صدى في الشارع والمؤسسة العسكرية على خلفية تسيير التجمع الاتحادي لقافلة دعم واسناد للقوات المسلحة في شرق السودان..

خطوة الاتحادي جاءت عملية في حين اكتفى شركاؤه في قوى الحرية والتغيير بتصريحات قياداته في مجلس الشركاء بدعم القوات المسلحة.. (السوداني) التقت رئيس وفد التجمع الاتحادي في القافلة جعفر حسن، وتناولت معه استفهامات حول المرحلة، رافضا الاجابة على سؤال (بروز تيار يدعو إلى اسقاط الحكومة بشقها العسكري والمدني، كيف يقرأ ذلك؟، فضلا عن إعادة هيكلة الحرية والتغيير وحل المجالس المكونة؟ بالإضافة إلى الوزارة المختلف حولها حالياً؟)

# ما تفاصيل القافلة التي سيرتموها لدعم ومساندة القوات المسلحة؟

أولاً نؤكد أن الفشقة أراض سودانية محتلة منذ 25 عاماً، ساوم النظام السابق مقابل ألا تقوم إثيوبيا بمقاضاة المخلوع بشأن محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والآن القوات المسلحة قامت باسترداد تلك الأرض ويجب مساندة القوات المسلحة التي تقوم بواجبها، وعلى الجميع أن يعرف أن جدوى استرداد الأراضي ليست اقتصادية فقط، بل الأمر يتعلق بسيادة الدولة، ولهذا أتت رحلة التجمع الاتحادي للخطوط الأمامية بمدينة القضارف، ونحن في التجمع نرى أن القوات المسلحة ملك للشعب السوداني وهم أبناؤه، ودورهم الأساسي تحديد ملامح جمهورية السودان وخارطتها، وأيضاً لها ادوار عظيمة تتمثل في حماية الدستور وحماية الانتقال السلمي وحماية السلطة داخل السودان وحماية كينونة الدولة السودانية.

# هل تعتقد أن الأحداث الأخيرة مدبرة لجر السودان لحرب بالوكالة؟

قطعاً الحرب بالوكالة غير موجودة، حدثت بعض الإشكاليات التي تخص إثيوبيا وأتيحت لنا فرصة بأن نأخذ حقناً كاملاً، فلماذا نتركه؟! يمكن أن نقول تم استرداد أراضي سودانية كانت مغتصبة، والجيش يتحرك فقط في الأراضي السودانية المحددة منذ العام 1902م ويعلمها القاصي والداني، وقد قالها مسبقاً الرئيس الإثيوبي بكل صراحة (إن هذي الأرض سودانية ولكن ظروفنا لا تسمح لنا بأن نسلمها الآن)، وإذا كانت هنالك جهة تريد أن تساعدنا لن نتحدث عن الأمر بأنه صحيح أو خطأ، فقط ما نعرفه أن هذه الأرض سودانية وسنأخذ حقنا.

# هل هنالك تحركات لدعم السِلم بالمنطقة؟

نحن مع السلم في المنطقة ولانريد أن ندخل في حرب مع الجارة إثيوبيا، ونريد فقط الحفاظ على أرضنا وممتلكاتنا وعلى إثيوبيا ألا تحاربنا، والسودان دولة تنشد السلم والديمقراطية في المنطقة لذا نحن حريصون على ألا نأخذ شبراً واحداً من الأراضي الإثيوبية، وهم يقولون هذه شفتة وعصابات متفلتة ونحن أخذنا حقنا من العصابات وسنحافظ على هذا الحق، ولكن الآن السيد رئيس الوزراء في جيبوتي لرئاسة الإيقاد في القضايا التي تخص إثيوبيا نفسها، نحن في السودان نعمل على استقرار المنطقة وهذا سيدعم بدوره في الاستقرار الداخلي وسنكون عند حسن ظن الدول الشقيقة والصديقة.

# بخصوص السلام الداخلي وبعد الكشف عن تعديل لائحة مجلس الحكم التي رفضها الحلو بشكلها القديم، هل أجريتم اتصالات معه؟

الإتصالات مع الحلو لم تتوقف وهو الآن بجوبا، والتفاوض قد يأخذ زمناً طويلاً او شهوراً، ولكن في النهاية لا بد أن نصل، وهذه دعوتنا للسيد عبد العزيز الحلو بان لا نتوقف عن السير بإتجاه السلام، ونحن نعلم أن السلام يستحق أن تُدفع لأجله الأثمان الغالية ونحن مصممون، والآن نستطيع أن نقول إننا قطعنا شوطاً كبيراً باتفاق سلام جوبا وعودة أطراف السلام للخرطوم وانخراطهم في العمل بأجهزة الدولة، والآن ننشد عودة الحلو وعبد الواحد حتى تكتمل لوحة السلام، وبناء على السلام ستتم التنمية وسيحدث الاستقرار، والحرب مهدد للدولة السودانية منذ الاستقلال ولا بد أن تتوقف.

# الشارع رفض فى موكب 19 ديسمبر مجلس الشركاء، هل من الممكن أن تتراجعوا عنه؟

الشارع لم يرفض المجلس، والمجلس مهم جداً، وليس الغرض منه كما قيل وكما يذكر، فقط كانت هناك مشكلة في لائحة المجلس، وتم تحديد اختصاصاته بعد إعادة النظر في اللائحة، أما من ناحية التشكيل فلا توجد مشكلة، هذا المجلس ليس بديلاً لمجالس الدولة المختلفة كالتشريعي والوزراء، ومهمة مجلس الشركاء تنحصر في حل النزاعات والصراعات بالنقاشات المستفيضة، وصولاً لرؤية موحدة حول القضية محل النقاش عبر تكامل الأدوار، وأيضاً يلعب المجلس دوراً في وضع سياسات الدولة، ونؤكد أن المجلس لا صلاحيات له فيما يخص التشريع والبرلمان ولا الوزراء أو السيادي، وفقاً للائحة التي صدرت بتشكيله وفقاً للمادة 80 من الوثيقة الدستورية.

#ماذا بشأن ممثلي التجمع الاتحادي بمجلس السيادة والوزراء ، هل هنالك مقترح لاستبدالهم؟

نؤكد أن التجمع الاتحادي لم يكن له أي وزير بحكومة حمدوك وهذا كان موقف التجمع إذ أعلنا عدم المشاركة في السلطة التنفيذية واكتفينا بالمشاركة في مجلس السيادة، وقد رشحنا العضو محمد الفكي سليمان.

# زيادة عدد الحقائب الوزارية يصفها البعض بالترهل الإداري، كيف تبرر ذلك؟ وما العدد الذي توصلتهم إليه؟ وماعدد حصة كل طرف؟

عدد الوزارات بعد جهد كبير اكتشفنا أن عدداً كبيراً من الوزارات لايمكن إدارتها بوزير واحد مثل التجارة والصناعة وتحتاج لوزيرين مختلفين، وأيضاً مثل وزارة الرعاية الاجتماعية، و بناءً على هذه التجربة توصلنا إلى ضرورة زيادة عدد الوزارات، وارتفع العدد إلى 26 وزارة بها 18 وزارة للحرية والتغيير حتى الآن، والدفاع والداخلية بحسب الوثيقة الدستورية للمكون العسكري، و6 وزارات لأطراف عملية السلام، وتم الترشيح لهذه الوزارات مع مراعاة الكفاءة، وكان شرطاً وجود سياسيين لجهة أن مشكلة السودان بالإضافة للكفاءة تحتاج للجانب السياسي.