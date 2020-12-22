إبراهيم الشيخ: إعلان المجلس التشريعي السبت المُقبل وتشكيل الحكومة الأول من يناير

الخرطوم: السوداني

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، عن إعلان المجس التشريعي في ذكرى فتح الخرطوم 26 ديسمبر (السبت) المُقبل، منوهاً إلى تشكيل الحكومة فى بداية العام.

وإشار الشيخ في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى أنه تمت إعادة النظر في الهيكل الكامل لمجلس الوزراء الذي كان 20 وزارة وتم تفكيك بعض الوزارات المركبة وصولاً إلى 25 وزارة، وتم تحديد 6 وزارات لأطراف السلام ووزارتي الداخلية والدفاع للمكون العسكري، منوهاً إلى أن الحرية والتغيير شرعت في تسمية الوزارات المختلفة عبر الكتل المشكلة للحرية والتغيير.

من جانبه، قال نائب رئيس حزب الأمة القومي د. إبراهيم الأمين، إن هناك 31 شخصاً انفردوا بالهيمنة على التنفيذ والتشريع بالبلاد، مما ادى الى الصراعات الموجودة حالياً.