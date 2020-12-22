محمد ضياء الدين يطالب بمحاكمة رموز النظام السابق “وتعليقهم بميدان أبو جنزير”

الخرطوم: السوداني

شدد القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين، على إزالة التمكين ومحاربة الفساد ومحاكمة كل رموز النظام السابق “وتعليقهم بميدان أبو جنزير” – على حد وصفه، باعتبار أن الأمر المدخل الحقيقي لمعالجة كل الأزمات السودانية.

وأكد ضياءالدين في برنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أنه لا يمكن وضع معالجات حقيقية للأزمة السودانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ورموز النظام البائد مازالوا متمكنين من الخدمة المدنية والاقتصاد السوداني والأجهزة النظامية، وقال إن تصحيح مسار الثورة شيء طبيعي، موضحاً أن سقوط النظام البائد ليس المحطة النهائية للثورة فإنها مستمرة ويجب تقويم مسارها من وقت لآخر، قائلاً “الثورة تصعد وتهبط وفق مقتضيات الواقع السياسي”، وتابع: “كل ما نتقدم نواجه بعراقيل داخلية وإقليمية ودولية واقتصادية”، إلا أننا بإرادة الثورة يمكننا أن نتجاوز كافة العراقيل والمطبات التي تواجهنا، وأضاف: نحن مناضلون ولسنا نخباً، جئنا من الشارع ونمارس عملنا السياسي انحيازاً للشارع، نخطيء ونصيب ولسنا نخباً معزولة عن قواعدها، ومضى قائلاً: “كنا دايرين سياسيين شفاتة”، خاصة وأن المعركة السياسية ضد بقايا النظام السابق تحتاج الى مواصفات محددة للجهاز التنفيذي، وأشخاص لديهم القدرة لإدارة العملية السياسية في المرحلة القادمة. وأشار إلى أن هنالك أسباباً أدت إلى بعض الإخفاقات للثورة، واعتبرها بالشئ الطبيعي، وقال يمكن أن نختلف في أداء الحكومة، ويمكن أن نُغيِّر طاقم الحكم، ولكننا لا يمكننا أن نُغيِّر السلطة الانتقالية كممثل شرعي للثورة السودانية.