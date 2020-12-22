اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد الفنانين

الخرطوم : سعيد عباس

إجتمع مساء الامس المكتب التنفيذي لاتحاد الفنانين بدار الاتحاد بامدرمان ، وذلك لوضع خطة عاجلة لنصف عام لمعالجة العديد من المعضلات الفنية المهمة بالمشهد الفني بالبلاد ، وحضر الاجتماع كل من الرئيس ونائبه والضباط الثلاثة وكل عضوية المكتب التنفيذي وكان في مقدمة الحضور رئيس الاتحاد د. عبد القادر سالم ونائبه نجم الدين الفاضل واسماعيل ابوراس وشكر الله عز الدين .

وقال نائب رئيس الاتحاد نجم الدين الفاضل لـ(السوداني) إن الاجتماع بهدف وضع خطة اسعافية عاجلة لمدة ستة اشهر للوضع الفني الراهن بالبلاد ومعالجة عدد من المشكلات بالساحة الفنية وتم رفع بعض التوصيات لرئيس الاتحاد توطئة لرفعها للمسؤولين بالدولة لإسترداد نقابة الفنانين بدلا من الاتحاد.