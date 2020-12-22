43 فناناً وفنانة في أوبريت (عشان بلدنا)

الخرطوم : سعيد عباس

شارفت اللجنة العليا لأوبريت (عشان بلدنا) على وضع اللمسات الاخيرة لإخراج العمل الذي يضم حوالى 43 فناناً وفنانة من مختلف الاجيال ، وقال نائب رئيس اتحاد الفنانين نجم الدين الفاضل لـ(السوداني) إن زملاءه الفنانين قد بذلوا جهدا مقدراً في ذلك العمل الوطني الكبير بهذا الكم المقدر من الفنانين الذي يشكل نقطة تلاقي الاجيال وتواصلهم في اوبريت (عشان بلدنا) في نسخته الثالثة ومن ابرز الوجوه في ذلك العمل د. عبدالقادر سالم وعمر احساس وعصام محمد نور وعادل مسلّم وشكر الله عز الدين وحرم النور وانصاف فتحي وشذى عبد الله وقال الفنان ود راوة انه سعيد بالانضام لتلك النسخة واضاف بانهم يعملون بتناغم وانسجام تامين لإنجاز ذلك العمل الوطني الكبير، وشكر صاحب كلمات الاوبريت الشاعر احمد البلال ومهيد عباس والموسيقار والموزع حسام عبد السلام ومحمد درار ومن المنتظر ان يرى ذلك الاوبريت النور قريبا في غضون الايام القليلة القادمة.