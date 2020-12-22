الهلال يختتم تدريباته اليوم بملعب أكرا استعدادا لبطل غانا

أجرى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة فريق الاشانتي كوتوكو الغاني عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس، وجاء المران الأساسي على ارضية ملعب فرعي بالعاصمة الغانية، وشارك في الحصة التدريبية الرئيسية عدد (26) لاعبا من بينهم (3) حراس مرمى تدربوا تحت إشراف مدرب الحراس الوطني التونسي كريم السباعي، وقد تحدث المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش إلى اللاعبين خلال التمرين في محاضرة سبقت إنطلاقة التدريبات البدنية، وطالب زوران لاعبي الهلال بالعمل على الاستفادة من التدريب الاساسي والتعود على الطقس والظروف المحيطة لتحقيق نتيجة إيجابية عصر الغد.

ومن ثم تنوعت التدريبات الهلالية تحت إشراف زوران وطاقمه المساعد، ليختتم التمرين بتقسيمة في وسط الملعب اطمأن خلالها المدير الفني على جاهزية التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة عصر الغد.

على صعيد متصل سيختتم الهلال تدريباته التحضيرية عصر اليوم بملعب أكرا وسيقف الإطار الفني لهلال السودان بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش وطاقمه المعاون على مدى جاهزية فرسان الكتيبة الزرقاء لخوض النزال القاري المرتقب والمنتظر أمام الأشانتي كوتوكو الغاني عصر غدٍ الأربعاء