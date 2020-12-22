الأمل عطبرة يواجه ساليتاس البوركيني

يستقبل فريق الأمل عطبرة عصر اليوم بملعب الهلال في أم درمان فريق ساليتاس البوركيني ضمن مباريات ذهاب الدور الأول لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) وينشد فهود الشمال تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمتهم في لقاء الرد بعد اسبوعين من الآن، وكان الأمل عطبرة قد تأهل إلى الدور الأول بعد فوزه ذهابا وايابا على منافسة كيكوسي الزنزباري بمجموع هدف ذهابا وثلاثية في لقاء الرد، ويقود الأمل عطبرة مجموعة من الأسماء المميزة بقيادة الحارس الدولي المخضرم أكرم الهادي سليم وكابتن بشير والوك اكيج وغيرهم.