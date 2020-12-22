تكريم لعدد من الإداريين والإعلاميين المريخ يبدأ الدفاع عن اللقب أمام الأسود والسوكرتا يصطدم بالهلال

شهد دار الشرطة في بري بالعاصمة الخرطوم فعاليات سحب قرعة بطولة الدوري الممتاز لنسخته رقم 26، والتي ستلعب الموسم القادم ، وأتت بتشريف البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم ، والذي ألقى كلمة ضافية، رحب خلالها بالحضور الكريم و هنأ المكرمين، شاكرا إياهم تكبدهم المشاق، و قال البروف شداد انهم أكملوا الثلاثة مواسم السابقة بمعاناة كبيرة لمختلف الظروف السياسية والصحية، والآن يترقبون انطلاقة الموسم المقبل وسط تعقيدات تبدو أكثر مما مضى، وذكر رئيس الاتحاد أن سوق الإعلان بلغ محطة العدم، و الرعاية توقفت، ما جعل المشاركة في الممتاز (جهاد) بالنسبة إلى الأندية؛ لذلك قرروا أن يقوموا بتخفيف العبء عنها، عبر التكفل بنفقات الترحيل قبل السابق، والموسم الماضي توجهوا إلى دعم الأندية عبر العملة المحلية والدولار،. وتحسر شداد على معاناة الأندية المشاركة في الكونفدرالية وأبدى قلقه من هروب بعض الأندية عن التمثيل، وهو الأمر الذي يجعل بطولة الدوري الممتاز غير كاملة النزاهة في التنافس، لذا يفكروا في أن يتبنى الاتحاد نفقات أصحاب المركزين الثالث والرابع في المشاركة الافريقية من جانب الاتحاد في المراحل الأولى ماقبل بلوغ المجموعات التي تحصل فيها الأندية على عوائد دولارية من الكاف، وأبان رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة قرر التكفل بنفقات فحص كرونا للأندية المشاركة افريقيا، وذلك بعد أن جأر بعضها بالشكوى من كلفتها العالية، واشاد البروفسير كمال شداد باختفاء مشاكل التحكيم بعد أن أشرف شخص واحد (عامر عثمان) على تعيين الحكام بسرية تامة تشددوا فيها، وقال إن التواطؤ ظاهرة عالمية ويصعب إثباتها، لذا عمدوا إلى التنظيم عبر مجموعتي النخبة والتحدي ما حد من تلك الظاهرة، وطالب رئيس الاتحاد اللجنة المنظمة للمسابقات بعدم المجاملة وإنهاء ظاهرة التأجيلات عبر طلبات الأندية، شاكرا لجنة المسابقات على الجهود التي بذلتها في السنوات الماضية في تنظيم المسابقة التي وقف الكثيرون ضد انتظامها.

المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس لجنة المسابقات – قال في كلمته انهم يشكرون الجميع على الحضور وتمنى أن تنصرف الأندية إلى اللعب، وأن يكون الموسم القادم أكثر تنظيما، وتقدم باني بالاعتذار عن الحفل المختصر للحدث الكبير بسبب الظروف الصحية المحيطة، وقال إنهم فخورون بتكريم جيل 70 الذي توج ببطولة بطولة أمم أفريقيا وجدد اعتذاره إلى كل من لم تصلهم رقاع الدعوة كما هو مفترض.

حفل قرعة الممتاز شمل تكريم عدد من الشخصيات مابين قدامى لاعبين؛ وإداريين؛ وإعلاميين، وكان في مقدمة المكرمين:

الكابتن عبدالعزيز عبدالله، حامل كأس بطولة أمم أفريقيا وحارس مرمى السودان، وشمل أيضا، كابتن حكيم علي مرجان، كابتن محجوب فزع، كابتن الشيخ عبدالكافي أبو القاسم، كابتن سليمان عبد القادر، وكابتن محمود سعيد سالم (جيمس)، من القدامى، والكابتن بدرالدين الدود (قلق)، عميد لاعبي الدوري الممتاز، ومن الإعلاميين تم تكريم الاستاذ كمال حامد، والاستاذ عبدالخالق محمد شريف (ود الشريف)، والاستاذ بدرالدين الباشا.. ومن الاداريين شمل التكريم؛ الاستاذ رضوان محمد رضوان، والاستاذ الصادق ميرغني حسين زاكي الدين، والاستاذ محمد ابراهيم حميدة.. أيضا تم تكريم الحكام مبارك سيد أحمد، خضر يوسف، الحكم الدولي وليد محمد أحمد، وتم تكريم السيد سيسليو جوبا عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق، وعضو مجلس أدارة اتحاد جنوب السودان الحالي..

وأوضح الأستاذ حسين أبو قبة عضو مجلس الإدارة ولجنة المسابقات أن البرنامج سيصدر يوم الثلاثاء، وكان أبوقبة والأستاذ مأمون بشارة عضو مجلس الإدارة – مقرر لجنة المسابقات – قد أشرفا على فعالية سحب القرعة التي نفذها تقنياً المهندس عصام شعبان نائب الأمين العام للاتحاد، وعاونه الأستاذة ابتهاج ونجيب إسماعيل.