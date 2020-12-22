الهلال يرفض أي تدخلات في أزمة ثلاثي المريخ

جدّد نادي الهلال تأكيده بعدم إنهاء ملف أزمة رمضان عجب، محمد الرشيد، وبخيت خميس حتى اللحظة، راهنًا نهاية الملف بالحسم عن طريق القانون.

وقال القيادي بلجنة تطبيع نادي الهلال، نزار عوض مالك، في تصريحات صحفية ، إنّه لا توجد أيّ مفاوضاتٍ مع نادي المريخ بخصوص أزمة اللاعبين رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد.

وأضاف” ما يقال عن إنهاء الأزمة عن طريق الجودية غير صحيح البتّة”.

وأعلن نزار عوض عن أنّ ناديه لن يقبل بأيّ تفاوضٍ وأنّ الفيصل سيكون بالقانون فقط، مشيرًا إلى أنّهم لم يتلقوا أيّ اتصالاتٍ من شخصياتٍ كبيرةٍ في الدولة بشأن ملف اللاعبين، واصفًا ما يثار بـ”الشائعة”.

وأوضح نزار عوض أنّ ناديه سينتظر قرار لجنة الاستئنافات، الأربعاء القادم ، لحسم القضية بصورةٍ نهائيةٍ.

وأتمّ” نؤكّد لجماهير الهلال أننّا ماضون في التقاضي، ولن نتنازل عن حقوقنا إطلاقًا”.

وأصدرت لجنة الاستئنافات باتحاد كرة القدم السوداني الأحد الماضي قرارًا جديدًا، قضى بتأجيل الحسم بشأن أزمة لاعبي المريخ بخيت خميس، محمد الرشيد ورمضان عجب إلى الأربعاء المقبل.

وسابقًا، كانت لجنة شؤون اللاعبين غير الهواة، قد أصدرت حكمًا في وقتٍ سابقٍ بتحويل كلٍ من رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد إلى لجنة الانضباط بعد توقيعهم على عقوداتٍ مع الهلال والمريخ في وقتٍ واحدٍ خلال الانتدابات الشتوية الأخيرة.