الهلال يتوصّل لاتفاق مع رئيس الأشانتي بنقل المباراة عبر الملاعب

الخرطوم: السوداني

توصل المهندس الطاهر يونس نائب رئيس الهلال رئيس بعثة الفريق بغانا إلى اتفاق مع رئيس نادي الأشانتي كوتوكو الغاني، بنقل مباراة الذهاب بين الهلال ومضيفه الأشانتي التي ستلعب غداً الأربعاء بملعب إستاد أكرا سبورت الدولي، وأكد الطاهر يونس أن الاتفاق يتضمّن رفع الشارة لقناة الملاعب الرياضية التي ستبث المباراة حصرياً، على أن يتم رفع الشارة في مباراة الإياب للقناة الغانية والمعاملة بالمثل، وأوضح يونس أن الاستعدادات تجرى حالياً بين الهلال والأشانتي لتوقيع مذكرة التفاهم بين الناديين بما يتعلق بنقل المباراة.