د. حمدوك: الحكومة الانتقالية أوفت بأحد أكبر وعودها لشعبنا

الخرطوم: السوداني

تَقدّم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بالتهنئة للشعب السوداني بمناسبة إجازة الكونغرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان. وكتب حمدوك على صفحته الرسمية بالفيسبوك: “القانون يُعيد الحصانة السيادية لبلادنا، ويقدم مساعدات تنموية ودعماً مالياً لبدء عملية الإعفاء من الديون والتي نحن في امسّ الحاجة إليها”، وأضاف: “أود أن أشكر كل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يعزز مصالح السودان، ويساهم في ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد”، ومضى: “الآن أوفت الحكومة الانتقالية بأحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة كبيرة جداً في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح شعبنا السياسية والاقتصادية”.