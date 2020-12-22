سودانية تستجيب لفتوى دينية و تنفق (4 مليار ونصف) ثمن قطعة أرض على الفقراء

الخرطوم: محمد الطاهر

استجابت سيدة سودانية لفتوى دينية تتعلق بقطعة أرض بالخرطوم، انتابتها “شُبهة” في طريقة الحصول عليها و امتلاكها، وقامت بالتحلل منها ببيعها وانفاق ثمنها على الفقراء.

وقال الداعية الإسلامي “محمد هاشم الحكيم” اليوم الثلاثاء، “استفتتني إمرأة محترمة وقررت ان تتحلل من قطعة ارض بمبلغ 4500.000 جنيه، لشكها في حرمتها بسبب معلومة مغلوطة، وحولت لي جزء مقدر من المبلغ يوزع صدقة”.

ونشر “الحكيم” صورة من حوالة مصرفية بمبلغ 200 ألف جنيه جزء من المبلغ قررت أن يوزعه الشيخ “محمد هاشم الحكيم” للفقراء بمعرفته، بينما تتولى بنفسها توزيع بقية المبلغ.