النقل تبحث الربط السككي والطيران مع إثيوبيا

الخرطوم: السوداني

ناقش وزير البنى التحتية “هاشم بن عوف” مع “ديقماويت موقس” وزيرة النقل الاثيوبية ناقش الربط في قطاع السكك الحديدية بين

السودان واثيوبيا عبر مدن بورتسودان، كسلا. القضارف، القلابات، المتمه، اديس ابابا، والذي يقدر طوله ب 1513 كلم منها 918 كلم بالسودان 594 كلم باثيوبيا.

وتناول الاجتماع الذي انعقد برئاسة هيئة السكة حديد مخرجات اللجنة الفنية المشتركه التي انعقدت باديس ابابا في وقت لاحق.

هذا وقد تم اعتماد الهيكل التنفيذي للمشروع لمتابعة واعداد دراسة الجدوى واعتماد تقرير الاستشاري الابتدائي وتمويل دراسة الجدوى الاقتصادية عبر بنك التنمية الافريقي والاستشاري للمشروع شركة CPCS الكندية.

واكد الاجتماع على اهمية التعاون بين البلدين وان الربط السككي يتيح لاثيوبيا الاستفاده من الموانئ السودانية في حركة الصادر والوارد وينشط التجارة البينية بين البلدين، كما تطرق الاجتماع الى قضايا النقل البري.

في سياق متصل تم عقد اجتماع بشركة الخطوط الجوية السودانية بحضور

ياسر تيمو مدير الشركة ومدير مطار الخرطوم، وتمت مناقشة اوجه التعاون بين البلدين في مجال الطيران وافاد “تيمو” بضرورة تسريع التفاهمات حول اوجه التعاون المشترك للاستفادة من التقدم والخبرات التي تملكها الخطوط الاثيوبية بوصفها الناقل الإفريقي الأول.