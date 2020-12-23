Bank of Khartoum Visa Card

دبلوماسي بسفارة السودان بالنيجر يغادر بصورة غريبة إلى أميركا

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : سوسن محجوب
قالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن دبلوماسياً بدرجة سكرتير ثان بوزارة الخارجية، يعمل في السفارة السودانية بالنيجر، غادر مقر عمله وسافر إلى الولايات المتحدة الامريكية، منذ عدة أشهر، ولم يعد حتى الآن .
ورجحت المصادر أن يكون الدبلوماسي قد تخلى عن عمله وطلب حق اللجوء السياسي. وعمل الدبلوماسي في عدة مؤسسات قبيل التحاقه بالخارجية .
ولم تستبعد المصادر أن يكون الدبلوماسي أحد كوادر النظام السابق البائد سيما وأنه عمل في مؤسسات مهمة قبيل التحاقه بالخارجية.
ولم تتمكن (السوداني) من الحصول على تعليق فوري من وزارة الخارجية وسفير السودان بالنيجر.

alsudani
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