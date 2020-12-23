انقسام داخل حركة كوش و(الثورية) تؤكد الاعتراف برئيسها الحالي

الخرطوم: عبدالسلام المشرف

اتهم رئيس حركة تحرير كوش اجهزة ومخابرات دولية بالسعي لإشعال الفتنة داخل حركة كوش. هذا وأصدر رئيس حركة كوش محمد داود بنداك قرارا بفصل من قاموا بشق صف الحركة وحل المجلس القيادي وتم تشكيل مجلس قيادي جديد. وكشف محمد داؤود عن الأسباب التي أدت للانقلاب عليه والتي تمثلت في اتهامه بخيانه الامانة بجانب ضم كيان الشمال للحركة.

في السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية في بيان، أمس، اطلعت عليه (السوداني) رفض

(الثورية) تغيير رئاسة حركة كوش، مؤكداً أن الرئيس الشرعي لحركة كوش هو محمد داؤد بنداك. وأكد البيان اضطلاع (الثورية) بجهود لراب الصدع.