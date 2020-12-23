ضبط كميات ضخمة من الويسكي قبل ترويجها في رأس السنة

الخرطوم: محمد أزهري

ضبطت مباحث عمليات الخرطوم الفيدرالية مجموعة تنشط في إدخال كميات كبيرة من الويسكي المركز، بطرق تهريب جديدة.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المباحث داهمت مخزناً بمنطقة سوبا جنوب الخرطوم، وضبطت بداخله (13) برميلاً معبأة بالويسكي (رد ليبل) المركز، تقدر قيمتها المادية بمليارات الجنيهات،وأوقفت أربعة متهمين.

وحسب المصدر فإن المباحث رصدت نشاط المتهمين في إدخال الكمية مع اقتراب أعياد رأس السنة، وبعد التأكد داهمت المخزن بمنطقة سوبا صافولا، وضبطت الكمية، وكشفت عن أن المتهمين اتخذوا أساليب جديدة بإدخال الويكسي في (براميل) بلاستيكية كبيرة، بدلاً عن الكراتين والزجاج.