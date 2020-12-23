(الزكاة) بالقضارف تكشف عن ارتفاع إيراداتها لملياري جنيه

الخُرطوم: اليسع أحمد

قال أمين ديوان زكاة ولاية القضارف الهادي محمد أحمد إن إجمالي إيرادات الديوان بالولاية منذ مطلع يناير مليارين و(667) مليون جنيه .

وأوضح محمد أحمد في تصريح خاص لـ (السُّوداني) أن أوعية الإيرادات تَتَمَثَّل في (الزروع، الأنعام، عُروض التجارة، المُستقلات، المِهن الحُرَّة، المال المُستفاد، والمَعَادِن).

ونوّه إلى أن جُملة الإيرادات تُصرف داخل الولاية لمستحقيها ولم يتم تخصيص نسبة منها للمركز، وأكَّد تدشين صرف الربع الأخير من ميزانية العام الجاري أمس مليون جنيه .(656) الأول الاثنين بتكلفة بلغت

مُشيراً إلى أن الصرف وُزِّعَ على الشرائح الضعيفة من الفُقراء، المَساكين، الأيتام، بطاقات التأمين الصِّحي، التمويل الزِّراعي، مشروعات صيد الأسماك، إضافة لدعم مشروع الحل الجذري لشبكة مياه الولاية بقيمة (50) مليون جنيه.