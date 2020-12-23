الطاقة تُعلن موعد عودة الوقود المدعوم

الخرطوم: السوداني

قال وكيل وزارة الطاقة والتعدين المهندس حامد سليمان حامد،

إنّ الوقود الخدمي أو المدعوم سيعود بعد انتهاء فترة الصيانة للمصفاة، موضحاً أن الأسعار المعلنة الآن سيتم العمل بها لفترة مؤقتة، وهي أسعار الوقود المستورد، مشيراً إلى أن فترة الصيانة 70 يوماً.

وأكّد في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، أن تحديد أسعار الوقود هي مسؤولية وزارة المالية، منوهاً إلى أنّ الوزارة أرسلت فريقاً لولاية البحر الأحمر للوقوف على عملية استيراد وتفريغ وتوزيع بواخر الوقود بالميناء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من أجل سد فجوة توقُّف المصفاة .