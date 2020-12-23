نقطة ..عرس جديد رصيد افتتاحي 

قيل في إحداها قد يمتلك الناس الكثير من المال… ولكن أيضاً يمتلك المال الكثير من الناس…… في القديم كان اهتمام الناس بالذهب ثم بالسحر والآن أصبح بالمال والسهر والإسراف..جابت ليها بطاقة صراف آلي كمان…. . .

إيضاح ١

زمان أيام السودان بخير وفي أي مناسبة فرح أوترح في واحد بيكون قاعد طرف الصيوان خاتي دفترو خاصة في الأفراح تكتب المبلغ البتقدر عليهو وتخش برضو تغمت للفنان واحتمال العريس برضو ولو زول حنفولي الجماعه كلهم بيكونوا منتظرنو في مشهد تكافلي أسري جميل.

تغير المشهد كثيرا وظهور ما يعرف بالنقطة على الفنانين بطريقه مستفزة جداً أي نعم كانت موجودة ولكن ليست بهذه الطريقة ونحن نعيش في قمة المعاناة في ضيق العيش وصعوبة الزواج عند الشباب . بتاع دفتر الختة أصبح داخل الصيوان(خلقت ليهو وظيفة مع البودي قارد) وقعد تحت الفنان يلقط في النقطة نقطة والفنان يعاين ليهو لمحة لمحة. نسي عربون الحفلة وهمو في النقطة.

حقيقه لا ألوم الفنان في هذا فهو رزق وربنا كتبو ليهو وما كل الفنانين بحبو النقطة على العكس لا يعجبهم هذا التنقيط لكنني الوم صاحب النقطة وأقول تفسيري لها إما هذه النقود ورق صوري أو ما داقي فيها حجر دقش كسبت بيها التباهي والعظمة وشوفني كان ممكن تكون بصوره اجمل من كده لو عاجبك الفنان أو الفنانة اغمت ليهم ولا من شاف ولامن دري

سؤال صغير لكل صاحب نقطة لو سمعت شاب أو شابة يتلوان من سور القرآن الكريم و الأقوال( الماثورة) حتنقط ولا حتكون… نقطة عرس جديد…كونوا على قدر المسؤوليه واحتراموا النعمة والحمد والشكر لله اتركوا الشوفان واتذكروا الصيوان .

إيضاح ٢

لكل فنان او فنانه صوتك نقطتك اما أضافت لرصيدك اونقصت منه يجب أن تأتي المبادرة منكم محاربة هذه الظاهرة بكل وعي تقبلوا الهدايا ولكن ليست بهذه الطريقة المستفزة مع بداية الأغنية و(مسكة المايك) دوزنوا وغنوا من غير هبوط ناعم تنالوا رضا السامعين وللغناء الصاعد هابط لنا معه حديث آخر في روليت الغناء السوداني

رصيد ارباح منقوووول

إنَّ الكِرًامَ وإن ضَاقَت مَعِيشَتُهُم

دَامَت فَضِيلتُهُم والأصلُ غلَّابُ

لِلهِ دَرُّ أُنَاسٍ أينَما ذُكِرُوا

تَطِيبُ سِيرَتُهُم حتَّى وإن غَابُوا

وَلَرُبَّ مَكرُمَةٍ جَمَعَت شَمَائِلَهُم

صَارت لنَا غَيثاً يَسرِي وَيَنسَابُ

لا يَعرِفونَ الشَرَّ مِقدَارَ أُنمُلَةً

هُم دائماً أبداً لِلخَيرِ أَسبابُ

في قَلبِ مَن يَلقَوهُ تُلقَى مَحَبَّتُهُم

وهُم لِكُلِّ الخَلقِ صَحبٌ وَأَحبَابُ

أولئِكَ الأخيارُ قَد طابَ مَنازلهم

مِيراثُهُم بِرٌّ وأخلاق وآداب