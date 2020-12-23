وفد أمريكي – إسرائيلي يبدأ زيارة تاريخية للمغرب

الرباط: وكالات

حل وفد أمريكي – اسرائيلي، من مستوى عال، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول ، بمطار الرباط- سلا، في زيارة للمغرب تستغرق يومين، تم الاتفاق خلالها على فتح خط طيران مباشر بين اسرائيل والمغرب لنقل الجالية المغربية اليهودية والسياح الاسرائيليين إلى المغرب.

ويترأس الوفد الأمريكي – الإسرائيلي، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات.

وشكل المرسوم الرئاسي الأمريكي الذي يعترف بمغربية الصحراء، إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي بحسب السلطات المغربية.

وبحسب الاتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والمغربي تم الترخيص لشركات الطيران الإسرائيلية بنقل أفراد الجالية اليهودية المغربية والسياح الإسرائيليين إلى المغرب، والاستئناف الكامل للاتصالات والعلاقات الدبلوماسية والرسمية مع إسرائيل على المستوى المناسب، وتشجيع تعاون اقتصادي ثنائي دينامي وخلاق، والعمل من أجل إعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.