الملحقية العسكرية القطرية بالخرطوم توزع (20) وحدة عناية أولية

الخُرطوم: السوداني

وزّعت الملحقية العسكرية لدولة قطر بالخرطوم، (20) وحدة عناية أولية ومجموعة أدوية ومواد طبية متنوعة وأدوات حماية للأطباء والكوادر الصحية، لمستشفى التميز بالخرطوم ومستشفى ود مدني للكلى.

وتأتي المنحة للتصدي للموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا وتخفيف معاناة المرضى، وبناءً على توجيهات رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، وفي إطار العلاقات بين دولة قطر وجمهورية السودان.

ويعتبر هذا الدعم ضمن حزمة المبادرات التي دشنتها القوات المسلحة القطرية وبإشراف من الملحق العسكري القطري بالخرطوم العميد الركن عبد الله مهنا الرمل.