العقرب في أول ظهور و” التش” الغائب الأبرز المريخ يبحث عن فوز مريح أمام انيمبا النيجيري اليوم

الخرطوم : السوداني

يدخل المريخ ملعب الند التقليدي الهلال بطموحات كبيرة عصر اليوم ( الاربعاء) وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه انيمبا النيجري في ذهاب دور ال(32) من البطولة الإفريقية لكرة القدم.

ويلعب الاحمر مباراة اليوم بقيادة مدربه الفرنسي غوميز الذي تمكن من قيادة المريخ إلى التأهل إلى هذا الدور بعد غياب استمر لثلاث سنوات، ويطمح الفريق في تقديم مواجهة مختلفة عن السابقة حيث يعتبر المنافس انيمبا النيجري من الفرق التي تضم لاعبين على مستوى عالٍ، ولذلك يدخل المريخ اللقاء بحذر كبير ورغبة في تحقيق نصر مريح قبل حلول موعد مباراة الاياب التي ستقام في معقل النيجيري.

ويرمي المريخ بثقله في مباراة اليوم التي تشهد عودة مهاجم الفرقة الحمراء بكري المدينة من جديد للمشاركة مع الفريق في إضافة نوعية كبيرة للاحمر خاصة وان اللاعب لم يشارك مع الفريق لفترة طويلة بسبب اعارته خلال وقت سابق لنادي القوة الجوية العراقي ومن ثم ظفار العُماني قبل ان يعود من جديد الى المريخ خلال الفترة الماضية.

وأكمل العقرب جاهزيته للمباراة التي يدخلها بحماس كبير من اجل تقديم الاضافة المطلوبة للفريق خاصة وان المدير الفني الفرنسي غوميز يراهن على خبراته ومهاراته في ترجيح كفة الفريق خلال المواجهة.

ومثلما يستعيد المريخ خلال المباراة واحداً من أهم نجومه، فانه بالمقابل يفقد خدمات ثلاثة من لاعبيه المميزين حيث يغيب عن المباراة لاعب الوسط احمد حامد التش والذي تعرض الى الاصابة خلال المباراة الماضية وتضاربت النتائج الطيبة حول حالتها مما جعله يغادر صوب الدوحة لاكمال العلاج، وكذلك يفقد الأحمر الثنائي صلاح نمر وحمزة داؤود حيث يخضع الاول لبرنامج تاهيلي لم يكمله بعد، بينما يغيب الثنائي بسبب خضوعه لعملية في الركبة بدولة الامارات العربية المتحدة.

فيما يقود المريخ خلال مباراة اليوم القائد أمير كمال الذي تاكدت جاهزيته للمشاركة في المباراة بعد عودته من الاصابة السابقة التي حلت به وينتظر ان يدفع المدرب الفرنسي بتشكيلة متوازنة رغبة في تحقيق نتيجة ايجابية تسهم في تعزيز حظوظ الفريق قبل حلول موعد مباراة الاياب.