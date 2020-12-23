الهلال يحل ضيفا على الاشانتي كوتوكو الغاني 

يحل الهلال مساء اليوم ضيفا على الاشانتي كوتوكو الغاني عند الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت السودان بملعب أكرا الدولي، وينشد هلال السودان الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأشانتي كوتوكو تسهل من مهمة أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش في لقاء الرد مطلع الشهر المقبل ومن ثم الترقي للدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا مرحلة المجموعات.

الهلال وصل يوم السبت الماضي للعاصمة الغانية، حيث خاض الفريق جملة تدريبات كان آخرها مساء أمس في ملعب المباراة وقبل ذلك أدى الفريق مرانه الرئيسي، وإطمأن الجهاز الفني للهلال بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش على جاهزية التوليفة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم، وجرى المران الختامي وسط روح معنوية على الرغم من الاجواء التي ترتفع فيها الرطوبة بغانا هذه الأيام، ويخوض زوران اليوم اختباره الافريقي الرسمي الثالث بعد أن نجح في الاختبار السابق في الدور التمهيدي عقب تخطي عقبة فايبرز اليوغندي بالفوز ذهابا وايابا، ومن المنتظر أن يدفع الصربي خلال مباراة اليوم بتشكيلة متوازنة بين الدفاع والهجوم لتحقيق النتيجة المطلوبة.

ويراهن الهلال خلال مباراة اليوم على خبرة لاعبيه وروحهم المعنوية العالية في حين يعول صاحب الارض على دافعية اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الجوهرة الزرقاء وكان الأشانتي كوتوكو الغاني قد تأهل إلى هذا الدور عقب تخطيه لنواذيبو الموريتاني في الدوري التمهيدي.