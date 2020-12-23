تشكيلة الهلال المتوقعة لمباراة اليوم

يتوقع أن يلعب الهلال مباراة اليوم أمام فريق الاشانتي كوتوكو الغاني بتشكيلة تضم على ابوعشرين في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار مكون من السمؤال ميرغني، الطيب عبد الرازق، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله فيما يتوقع أن يلعب في خط الوسط كل من ابوعاقلة عبد الله، نصر الدين الشغيل، نزار حامد (عبد الرؤوف) ويقود الهجوم وليد الشعلة، عيد مقدم، محمد عبد الرحمن.

وتبدو هذه هي الخيارات الأقرب للتواجد ضمن تشكيلة الهلال الأساسية لهذا اليوم.

