هلال الأبيض بعزيمة الرجال يتحدى نامينجو بدار السلام

يستهل هلال الأبيض مشاركاته في البطولة الكونفدرالية عصر اليوم الأربعاء عندما يحل ضيفا ثقيلاً على ” نامينجو ” التنزاني برسم الدور الاول من بطولة كاس الاتحاد الافريقي بملعب مجمع عزام بالعاصمة دار السلام وكانت بعثة هلال الابيض وصلت لتنزانيا عصر الاثنين على متن طائرة خاصة وحظيت باستقبال جيد من قبل السفارة وابناء ولاية شمال كردفان بقيادة اسماعيل قدر وادارة نادي نامينجو التنزاني وأدى الفريق مرانا خفيفا عقب الوصول بساعات اشتمل على تفكيك العضلات والأحماء والترويح قبل أن يختتم تحضيراته بمران مثير عصر الثلاثاء بمسرح المواجهة شهد تالق جماعي للاعبين ووضع من خلاله الجهاز الفني اللمسات النهائية لاستراتيجية المواجهة ويعول الجهاز الفني على جاهزية كل العناصر عقب خوض ست مواجهات تحضيرية بالسودان خلال معسكر انطلق منتصف شهر نوفمبر الماضي ، حيث يأمل هلال الابيض في تكرر أفضل انجاز تاريخي للاندية السودانية من دون الهلال والمريخ عندما وصل لنصف نهائي البطولة في نسخة العام 2017 قبل الخروج امام المتمرس مازيمبي الكونغولي ، ويدير اللقاء طاقم تحكيم من الصومال بينما الحكم الرابع من بورندي .