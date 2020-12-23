الأحمر يكمل الجاهزية 

طبق الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق المريخ السوداني تدريبات متنوعة في الحصة الصباحية التي خاضها الفريق الأحمر صباح امس الثلاثاء بملعب دار الرياضة في مدينة أم درمان.

واختتم المريخ استعداداته للمواجهة المرتقبة ضد إنييمبا النيجيري، المحدد موعدها اليوم الأربعاء، في ذهاب دور 32 لدوري أبطال أفريقيا.

الحصة التدريبية استغرقت ساعة واحدة، وحضرها 22، إضافة لثنائي الأزمة التعاقدية مع الهلال: القائد رمضان عجب والظهير الأيسر بخيت خميس، وهما خارج القائمة الأفريقية للمريخ.

وتغيب عن التدريب الثلاثي المصاب المتواجد خارج السودان للعلاج: قلبي الدفاع صلاح نمر وحمزة داؤود وصانع الألعاب أحمد حامد التش.

وخفف جوميز الضغط على لاعبي المريخ، بتدريب ترفيهي، ثم دخل اللاعبون في عدة محطات تكتيكية.