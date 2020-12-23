ثلاثية حارقة وهاتريك لتيري المريخ يسعد الأنصار ويضرب الأفيال

الخرطوم: السوداني

حقق المريخ فوزاً مهماً على ضيفه إنيمبا النيجيري بثلاثة أهداف دون مقابل أحرزها مهاجمه المتألق سيف تيري وذلك ضمن مباريات ذهاب دور ٣٢ من البطولة الأفريقية.

ونجح المريخ في التفوق على بطل نيجيريا منذ شوط اللعب الأول، حيث بكر بالهدف الأول عن طريق سيف تيري في الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة وهو ما جعل الأحمر يدخل في أجواء اللعب ويسيطر على مجريات الكرة.

وواصل المريخ أفضليته خلال الشوط الأول، حيث تمكن من ترجيح الكفة عن طريق مهاجمه المتألق سيف تيري الذي استفاد من تمريرة طويلة من لاعب الوسط المتميز مصعب كردمان.

وواصل تيري، مشوار تألقه خلال مباراة اليوم وتمكن من إضافة الهدف الثالث للمريخ في منتصف الشوط الثاني بعد أن استفاد من كرة عكسية لم يتوانَ في وضعها في مرمى الفريق النيجيري.

ودفع الجهاز الفني للمريخ بتشكيلة ضمّت منجد النيل في حراسة المرمى، إلى جانب أمير كمال وتمبش وعبد الرحمن كرنقو وأحمد آدم، بينما لعب في خط الوسط الصيني ومصعب كردمان والسماني الصاوي وضياء الدين محجوب إلى جانب بكري المدينة وسيف تيري.