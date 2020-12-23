الهلال يتخطّى الأشانتي بهدف ويقترب من المجموعات

الخرطوم: السوداني

نجح الهلال في تحقيق فوزٍ مُهمٍ على مضيفه الأشانتي كوتوكو الغاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم بملعب أكرا الدولي لحساب مباريات ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويُدين الهلال بفوزه للمحترف الكنغولي فيني كومبي الذي سجّل هدف اللقاء الوحيد قبل ربع ساعة من نهاية المباراة وبعد دقيقتين فقط عقب نزوله كبديل لوليد الشعلة، وقدم الهلال مستوىً مُتميزاً على مدار الشوطين وسط تألق جماعي للاعبين، وبرز بصورة ملفتة للأنظار محمد أحمد أرنق وأبو عاقلة عبد الله وفارس عبد الله.

وبات الهلال مُطالباً بالحفاظ على تقدُّمه في لقاء الذهاب خلال لقاء الرد بعد أسبوعين لبلوغ مرحلة المجموعات.