(5) أسباب قادت المريخ للفوز على أنيمبا

الخرطوم- السوداني

حقق المريخ السوداني نصراً كبيراً ومستحقاً على أنيمبا النجيري، ضمن مباريات دوري الـ32 من بطولة أبطال أفريقيا، وقادت (5) أسباب رئيسة المريخ لذلك الفوز:

1

طوال المباراة حصل الأحمر الوهاج على 5 فرص مضمونة لغزو شباك الفريق النيجيري، اللافت للنظر أن سيف تيري الفتي الأبنوسي، استفاد من 3 منها وجاءت محصلتها أهدافاً أثبتت مهارات تيري في السرعة والمراوغة واستخدام الرأس، بهذا يكون سيف تيري، هو السبب الأول في فوزر المريخ.

2

ومن خط الهجوم لخط الدفاع، وقف مدافع المريخ تمبش سداً منيعاً في وجه هجمات أنيمبا وأبطل مفعول كثير منها التي كانت ستُغيِّر مجريات المباراة في أية لحظة وتؤثر حتى على نتجة مباراة الإياب المقررة بعد أسبوع من الآن، تمبش الذي أثبت جدارته خلق حالة ثبات لكل لاعبي الدفاع وحارس المرمى منجد النيل.

3

قُوة المريخ لم تكن وحدها سبب الانتصار، فعلى الرغم من استحواذه الكبير على الكرة غالب زمن المباراة وتناقل لاعبوه الكرة، إلا أن ضعفاً واضحاً ظهر على الفريق النيجيري في المقدمة الهجومية، ولم يترجم ذلك لفرص أمام المرمى.

4

من المؤكد أنّ غياب عدد نجوم المريخ الأساسيين يؤثر على الأداء كلياً، لكن منح في الوقت نفسه البدلاء لمحاولة إثبات وجودهم، وإذا هبت رياح فاغتنمها فإن لكل رياح سكوناً، وقد اغتنموها فعلاً، ما يزيد فرص بعضهم للثبات في التشكيلة الأساسية، خصوصاً مع ارتفاع مُعدّلات الإصابة وسط اللاعبين وتعقيدات ملف الثلاثي عجب والرشيد وخميس.

5

رغم غياب الجمهور نتيجة للتدابير الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، فإن أداء المريخ في أرضه يمثل عاملاً خامساً وأخيراً في تحقيق تلك النتيجة الكبيرة.