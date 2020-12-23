بالصور.. لاعبو المريخ السوداني يحتفون بالفوز على أنغام “حبيبي طقشتو الركشة”

الخرطوم: محمد الطاهر

احتفى لاعبو المريخ السوداني على أنغام اغنية شبابية ذائعة الصيت للمطربة رؤى محمد نعيم سعد “حبيبي طقشتو الركشة” بالفوز على انيمبا النيجيري في نهاية المباراة، التي جمعت بينهم في ملعب الهلال مساء اليوم الاربعاء بالخرطوم.

وأظهرت مشاهد من المباراة خروج نجم المريخ “سيف تيري” من الملعب والذي أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمى انيمبا، وقام بامتطاء “ركشة” على حافة الميدان في إشارة للأغنية.

وتداول جماهير المريخ الصورة معبرين عن فرحتهم بالانتصار الكبير الذي حققه فريقهم، وعلقت بعض المواقع الرياضية العربية بتغريدة: ‏”الملاعب الإفريقية لا تخلو من اللقطات الطريفة، سيف تيري لاعب المريخ السوداني سجل هدفا في شباك إنيمبا النيجيري بدوري أبطال إفريقيا، واحتفل “بركوب تكتوك” داخل الملعب”.