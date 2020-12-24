مساع لفتح أسواق للصمغ العربي بإسرائيل

الخرطوم : رحاب فريني

كشف رئيس مجلس الصمغ العربي د. مصطفى السيد الخليل عن عزمهم فتح اسواق للصمغ العربي في امريكا ولم يستبعد فتح اسواق مع اسرائيل.

واتهم مصطفى جهات لم يسمها قال إنها رفضت دعمهم ومساعدتهم كمجموعة مكونة من حوالى 50 باحثا ومختصا في معالجة مرضى كورونا عن طريق الصمغ العربي باعتباره من الاغذية والاطعمة التي ترفع المناعة من خلال تقديم تجارب سريرية.

وقال في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس، إن رفضهم للتجارب يعتبر جريمة من المفترض أن يعاقب عليها القانون.

من جانبه أعلن رئيس قسم الأسواق بمجلس الصمغ الصادق جابر، عن ارتفاع صادرات الصمغ العربي خلال الفترة من 2012 وحتى 2019 إلى 49 ألف طن.

وأقر بتراجع عائد صمغ “الهشاب” من 134 مليون دولار إلى 102 مليون دولار، بسبب المواصفة المحددة.

وكشف عن دخول تجار العملة في تجارة الصمغ العربي للحصول على العملة، وأشار إلى أن تدني الأسعار ادى لتزايد عمليات تهريب الصمغ.