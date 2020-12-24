فشل جولة مفاوضات السودان وإثيوبيا حول الحدود ومخاوف من التصعيد العسكري

الخرطوم : السوداني

فشلت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وإثيوبيا، في إحداث أي تقدم بشأن القضايا المطروحة وسط مخاوف من تصعيد عسكري بين البلدين.

وكان قد توافق الطرفان على رفع تقارير لقيادة البلدين، وعقد جولة قادمة في اديس ابابا في موعد يحدد لاحقاً.

واحتضنت الخرطوم الثلاثاء الماضي اعمال اللجنة العليا المشتركة، فيما اختتمت ظهر أمس بفندق كورنثيا بالخرطوم اجتماعات اللجنة السياسية رفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا، حيث ترأس الجانب السوداني السفير عمر بشير وزير شؤون مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ديميكي مكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية.

وأوضح البيان المشترك الذي صدر من الطرفين أن الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك وأنه بعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم بأديس أبابا في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.