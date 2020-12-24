(تربية الخرطوم): 12 ألف تلميذ فقدوا مقاعدهم الدراسية

الخرطوم : السوداني

اعرب المدير العام للتعليم بولاية الخرطوم، محمد ابراهيم، عن أسفه لفقد أكثر من (12) ألف تلميذ وتلميذة مقاعدهم الدراسية بسبب قلة المواعين على الرغم من إحرازهم درجة النجاح في شهادة الأساس في الولاية.

وقال بحسب (باج نيوز) : “إن تضاعف هذا العدد كل عام يؤدي لمشاكل اجتماعية معالجتها ليست بالأمر السهل” وأضاف “ندعو إلى النظر للصرف على التعليم من هذه الزاوية خاصة وأن التحدي الذي يواجهنا في زيادة الاستيعاب بحاجة إلى صرف حقيقي على التعليم.

وناقشت اللجنة العليا لإعداد موازنة العام 2021م، الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم امس، بأمانة الحكومة.

وقال المدير العام للتعليم بالولاية محمد ابراهيم “إن ميزانية التربية والتعليم هي ميزانية كل بيت سوداني وهي تمثل ميزانية ولاية الخرطوم”، وأضاف ” نأمل أن تكون ميزانية التعليم هذا العام مختلفة من الأعوام السابقة” وذلك تماشيا مع مخرجات ثورة ديسمبر المجيدة والتطلعات التى يرجوها الشعب.