(الحرية والتغيير) تطالب الحكومة باتخاذ سياسات لتقوية العملة

الخرطوم : وجدان طلحة

طالب عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير التجاني حسين بانتهاج سياسة تؤدي إلى تقوية العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية.

وقال حسين في تصريح لـ(السوداني) إن الحل يتمثل في سيطرة الحكومة على صادر الذهب لتتوفر لخزينة الدولة موارد كبيرة من العملات الحرة بالإضافة إلى إقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية مما يضمن توريد كل حصائل الصادر في القنوات الرسمية وارجاع دور شركات المساهمة العامة في الصادرات وهي شركة الصمغ العربي وشركة الأقطان والماشية واللحوم والصمغ العربي، لضمان السيطرة على حصائل الصادرات من العملات الأجنبية في خزينة الدولة، مشيرا إلى ضرورة جذب موارد المغتربين إذ أن المصدريْن الأساسييْن للعملات الصعبة في دول العالم هما الصادرات والمغتربون.