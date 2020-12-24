(التربية) تتوقع اكتمال استئناف الدراسة في 3 يناير

الخرطوم : السوداني

أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي، أنه ليس هنالك ما يعيق استئناف العام الدراسي بالخرطوم، ولكن القرار خاص بوزارة الصحة.

وأوضحت خلال حديثها لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق،أمس، أن الوزارة همها الأول الفتح الآمن لجميع المدارس وإتبّاع الإجراءات الصحية الاحترازية.

وقالت تماضر إن الوزارة ناقشت قضية استئناف العام الدراسي، وأشارت إلى أن الوزارة قررت فصل ولاية الخرطوم عن بقية الولايات لاختلاف الحالات الصحية.

وأضافت: “طلبنا من الولايات التشاور مع وزارات الصحة بخصوص فتح المدارس واستئناف الدراسة وتلقينا تقارير من تلك الولايات بفتح المدارس في تواريخ مختلفة، ومن المتوقع أن يكتمل استئناف العام الدراسي في 3 يناير 2021م بجميع المراحل في كل الولايات عدا الخرطوم“.