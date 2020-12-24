نازحون بجنوب دارفور يطالبون بعودة المنظمات الدولية

نيالا: محجوب حسون

تسلم والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي إسحق مذكرة من النازحين بالمعسكرات المختلفة، تطالب بتسليم مرتكبي جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وعودة المنظمات الدولية ومطالبة برنامج الغذاء العالمي بإرجاع الكروت المتعلقة بالحصص الغذائية للنازحين واللاجئين والمشاركة الفعلية في تحقيق السلام على أرض الواقع وحماية المعسكرات.

من جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي سعي حكومته لتحقيق مطالب النازحين بالمعسكرات المختلفة. وقال مهدي عقب تسلمه المذكرة خلال مخاطبته النازحين أمام بوابة أمانة الحكومة أمس إن النظام السابق خلف آثارا إنسانية لإنسان دارفور خاصة النازحين الذين تأثروا بالحروب.