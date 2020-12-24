إحجام الملاك عن البيع يرفع العقارات لمستويات غير مسبوقة بالخرطوم

الخرطوم :الطيب علي

كشف عدد من أصحاب الوكالات العقارية لـ( السوداني) عن استمرار حالة الركود فى الأسواق العقارية بسبب إحجام الملاك عن البيع واستمرار تدني قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وقال عدد منهم لـ(السوداني) أن زيادة أسعار العملات الأجنبية وشح المعروض من قطع الأراضي والمنازل أسهما أيضا في حالة الركود الحالية للعقارات.

وأكد تاجر العقارات ياسر عثمان لـ السوداني زيادة حدة الركود عن الفترة الماضية إلى جانب ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن أقل سعر للقطعة 250متر مربع فى منطقة مطري الحلفايا يتراوح مابين 8 إلى 8.5 مليون جنيه فيما يتراوح سعر القطعه 300و 400 مابين 11 إلى 14مليون جنيه كما أن أقل سعر للمتر المربع فى مخطط نبته يتراوح مابين 20 إلى 30الف جنيه.

ولفت تاجر العقارات الصديق عبد الرحمن فى حديثه لـ السوداني ان هناك أحجاما من قبل أصحاب المنازل والقطع العقارية عن عمليات البيع مشيرا لتخوف الكثيرين من نقص قيمة مدخراتهم العقارية حال الدخول في أي عمليات بيع وأضاف أن البعض حتى من لديهم مشروعات أخرى يقومون بعملية البيع بصعوبة وبعد التأكد من ضمان شرائهم لمشروعاتهم التي يرغبون الدخول فيها كما انهم فى كثير من الأحيان يربطون بينها وبيع العقار عن طريق( المقايضة) منوها إلى أن أسعار العقارات فى ارتفاع مستمر إذ يتراوح سعر القطع 300متر مربع فى مربعات الجريف شرق والحي الدبلوماسي مابين 4 إلى 6ملايين جنيه باختلاف الموقع.

وأشار صاحب احدى الوكالات العقارية السياب علي لـ السوداني إلى أن سوق العقارات يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار و ركود حركتي البيع والشراء منوها إلى أن تسجيلات الأراضي تقوم خلال هذه الأيام بتحديد عدد معين لتكملة الإجراءات بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا مؤكدا ارتفاع أسعار العقارات حيث لايقل سعر المتر المربع فى الشوارع الرئيسية بمنطقة الرياض خاصة المشتل والستين و اوماك عن 1500دولار فيما يتراوح سعر المتر فى القطع العادية مابين 1000الى 1.100دولار بينما يتراوح سعر المتر فى مناطق اركويت والطائف مابين 500 إلى 800دولار ولفت إلى أن سعر المنزل الجاهز من طابق أرضي يتراوح مابين 45 إلى 50مليون جنيه ومن طابقين 60مليون جنيه فيما يصل سعر المنزل من 3طوابق 75مليون جنيه منوها لارتفاع أسعار الإيجارات بسبب الشح فى المعروض ويبلغ سعر إيجار الشقه العادية 50الف جنيه في الشهر بينما يتراوح سعر الشقة من 3غرف مابين 70 ـــ 90الف جنيه والمنزل الكامل مابين 120ــ 130الف جنيه.