رئيس الوزراء الإثيوبي يتّهم جهات بتنفيذ وتمويل المواجهات السودانية – الإثيوبية

الخرطوم: السوداني

اتّهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، جهات – لم يسمها -، بتخطيط وتمويل وتنفيذ المواجهات الأخيرة على الحدود السودانية – الإثيوبية.

وقال في بيان له اطلعت عليه (السوداني) اليوم الخميس، إن تلك الجهات تعمل على بث الشكوك بين السودان وإثيوبيا وخلق العدائيات بينهما، على حساب العلاقات التاريخية بين البلدين.

وبدأ الجيش السوداني منذ أيامٍ، عملية عسكرية لاستعادة أراضي منطقة الفشقة المحتلة منذ 23 عاماً.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي في بيانه، أن حكومته تتابع عن كثب ما تقوم به تلك الجهات من تشويه علاقات حُسن الجوار الحميمة والفريدة بين البلدين، وراهن على فشل كل تلك المخططات في تعكير صفو العلاقات الأخوية، بل تظهر عمق وصلابة تلك العلاقات، وعبر عن حزنه لوقوع اشتباكات بين الإخوة، خاصة وأن بلاده كانت مشغولة بترسيخ رواسي القانون في شمال البلاد، والتي تكللت بالنصر المؤزر.

واضاف البيان أن المواجهات العسكرية الأخيرة لا تمثل رغبة إثيوبيا والسودان، وأن الأحداث لا ترتقي أن تمثل بأي شكل من الأشكال العيش المشترك للشعبين، معلناً عزم أديس أبابا في تجفيف بؤرة الخلافات وإيقاف الاشتباكات على المناطق الحدودية نهائياً وجعل تلك المناطق مساحات للتعاون والتآزر الاجتماعي والاقتصادي.