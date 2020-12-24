خرج من الحجر ولم يدخل ( اسبيتار) تطورات مثيرة بشان علاج ( التش)

الخرطوم : السوداني

حصلت ( السوداني) على معلومات جديدة بشان تفاصيل علاج لاعب المريخ احمد حامد ( التش)

ورغما عن وصول لاعب المريخ التش الى الدوحة وخضوعه لفترة حجر صحي لمدة اسبوع انتهت امس ( الاربعاء) بفندق رويال بمبادرة من رابطة المريخ بدولة قطر.

وفجر مصدر موثوق مفاجاة واشار الى ان اللاعب احمد التش ورغما عن وصوله الدوحة قبل اسبوع من الان الا ان اجراءات علاجه لم تكتمل خاصة بعد التطورات المتعلقة بمغادرته الخرطوم دون علم الاتحاد القطري لكرة القدم والذي تفاجا بوصول اللاعب الى مطار الدوحة قبل اسبوع من الان.

واشار المصدر الى ان رابطة المريخ بقطر قامت بمجهودات كبيرة في سبيل ادخال التش الى العاصمة القطرية وعدم اعادته من مطار الدوحة وهو ما حدث بالفعل بيد ان الرابطة تنتظر اكمال اتحاد الكرة السوداني للاجراءات المتعلقة بارسال خطاب جديد الى الاتحاد القطري وذلك حتى يتمكن الاخير من تحويل اللاعب لمستشفى اسبيتار ويتكفل بعلاجه بشكل كامل بناء على المبادرة التي قام بها السفير القطري بالخرطوم الى جانب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الذي اعلن تكفلهم التام باقامة وعلاج اللاعب.

وكان اتحاد الكرة فاجا الجميع بارسال خطاب الى الاتحاد القطري طلب خلاله من الاخير استخراج تاشيرة دخول للاعب الى العاصمة القطرية على ان تتكفل رابطة المريخ بالدوحة بعلاجه في احد مستشفيات الدوحة وهو الامر الذي وجد الاستهجان خاصة وان الخطاب كان من المفترض حسب الاتفاق ان يكون واضحا بان يتم الطلب فيه من الاتحاد القطري التكفل بعلاج اللاعب بناءٍ على العلاقات الازلية بين البلدين.

وابلغ مصدر موثوق ( السوداني) بقوله ان الاتحاد القطري في انتظار وصول خطاب جديد من الاتحاد السوداني لكرة القدم حيث وعد عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو بارسال الخطاب خلال الايام الماضية الا انه لم يتم استلام الخطاب حتى امس ( الاربعاء).