ضبط مسروقات تفوق قيمتها (250) ملياراً ورشوة مليار للشرطة

الخرطوم: هبة علي

تمكنت مباحث ولاية الخرطوم فرعية أمدرمان من ضبط مسروقات قدرت قميتها بما يفوق الـ(250) مليار جنيه عبارة عن عطور وفرش أسنان وبطاريات تمّت سرقتها بصورة منظمة وتوزيعها بأسواق أمدرمان دون علم صاحبها، الذي علم بسرقة مخازنه من الشرطة.

وقد تمّ القبض على المتهمين وضبط المسروقات بطرف مُستلمي المال المسروق وعددهم (6) متهمين، تم القبض على أربعة منهم وجارٍ التحري لإحضار الاثنين الآخرين ليصل عددهم لـ(8) متهمين ولتكتمل الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

ووجد رجال الشرطة الذين نفّذوا الضبطية، الإشادة من قياداتهم لرفضهم رشوة مالية من المتهمين بلغت مليار جنيه نظير إخلاء سبيلهم.