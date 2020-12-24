اجراء قرعة مجموعة الخرطوم في دوري السيدات

اجريت ظهر امس بقاعة الاستاذ محمد الشيخ مدني بمقر الاتحاد السوداني لكرة القدم قرعة مجموعة الخرطوم في النسخة الثانية من دوري كرة القدم السوداني للسيدات، وأقيمت القرعة بحضور الباشمهندس الفاتح باني نائب الرئيس-رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات- والأستاذة ميرفت حسين عضو مجلس الادارة – رئيس لجنة كرة القدم للسيدات- ومعتز محمد لطيف (الشاعر) عضو المجلس ورئيس لجنة كرة القدم داخل الصالات والشاطئية، والأستاذ محمد. أحمد سليمان (حلفا) عضو المجلس، اضافة الى اعضاء لجنة كرة القدم للسيدات.

واكدت ميرفت حسين أن اجراءات القرعة جاءت مختصرة في ظل جائحة كورونا، واكدت على افتتاح الدوري هذه المرة من الابيض يوم 26 ديسمبر الجاري، واكدت ان البطولة ستقام بمشاركة (23) ناديا على اربع مجموعات.

واوضحت ميرفت حسين ان الدوري في الخرطوم سيلعب اعتبارا من 29 ديسمبر نسبة لوجود عدد من المباريات بعد ان تم تجميع بطولة الدوري الممتاز.

وكشفت القرعة عن مواجهة فريقي الدفاع والتحدي صاحبي المركزين الاول والثاني في النسخة الماضية في الاسبوع الاول من مجموعة الخرطوم.