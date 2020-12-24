الاستئنافات تلتئم وتصدر عدة قرارات

عقدت لجنة الاستئنافات المنتخبة في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA اجتماعها رقم (29) برئاسة مولانا محمد الحسن الرضي نائب رئيس اللجنة، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الاربعاء في مكاتب الاتحاد بالخرطوم2، وأتت مخرجات الاجتماع على النحو التالي:

نظرت اللجنة في استئناف نادي جزيرة الفيل ودمدني ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات في مشاركة اللاعب محمد إسحق رابيو، بمباراته ضد المريخ الجنينة، وبعد الاطلاع؛ قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات.

نظرت اللجنة في استئناف نادي السلمانية جبل أولياء ضد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات، حول إبقاء النادي ضمن أندية منافسة الوسط لموسم 2020 / 2021م، وبعد النظر والاطلاع؛ قررت اللجنة قبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد قرار اللجنة المنظمة للمسابقات ..

نظرت اللجنة في استئناف نادي السد 24 القرشي، ضد قرار لجنة الانتخابات في اتحاد 24 القرشي المحلي، وقررت اللجنة تأجيل القرار للحاجة إلى المزيد من المستندات.

نظرت اللجنة في استئناف نادي الهلال الخرطوم ضد قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين حول قرارها بشأن قيد الثلاثي؛ رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد، وقررت اللجنة تأجيل القرار إلى الاجتماع القادم للمزيد من التدقيق.

نظرت اللجنة في استئناف نادي المريخ الخرطوم؛ ضدر قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين حول قرارها بشأن عقوبات الثلاثي؛ رمضان عجب، بخيت خميس، ومحمد الرشيد، وقررت اللجنة تأجيل القرار إلى الاجتماع القادم للمزيد من التدقيق.