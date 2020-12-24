الكهرباء تعلن عن قطوعات متفرقة الأسبوع المقبل

الخرطوم: السوداني

قالت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، إنها ستجري قطوعات متفرقة الأسبوع المقبل، لمدة 3 أيام تبدأ السبت.

وأوضحت الشركة في تعميم صحفي اطلعت عليه (السوداني) اليوم الخميس، أن القطوعات لأعمال صيانة تقوم بها الشركة السودانية لنقل الكهرباء لأبراج الخط الناقل الـ220 kv للكهرباء، مشيراً إلى أنها تعرّضت (للتخريب والسرقة) بين محطتي المرخيات والجموعية التحويلية، والذي يستلزم تخفيف الأحمال لإكمال عملية الصيانة.

وكان وزير الطاقة قد أجّل قطوعات الكهرباء لأجل غير مسمى، بعد أن أعلن عنها في وقت سابق بأنها ستكون يومياً لمدة 10 أيام تستمر لـ5 ساعات في اليوم لإجراء صيانة وقائية للمحطات.