ترتيبات لفتح حساب مصرفي لمزارعي الرهد

الفاو: ابتهاج متوكل

شددت اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الرهد، على إعداد خطة لحلحلة مشكلات المشروع، وتشكيل ثلاث لجان خاصة بالري، الأصول، المالية.

وأعلن الاتحاد عن ترتيبات، لفتح حساب مصرفي لكل المزارعين على امتداد المشروع، بهدف تسهيل عملية التمويل.

وقال رئيس الاتحاد حمد النيل محمد ان معالجة مشكلات المشروع، تتم من الداخل فقط دون تدخل من المركز، موضحا ان الاتحاد وضع محورين للمعالجة ، الري ثم حل مشاكل خدمات الصحة والتعليم، ونقص الكوادر الفنية لدعم المشروع ، مشيرا الى ان المنطقة في حاجة ضرورية لتشييد ثلاثة مستشفيات للأطفال، كذلك العمل على إخال المزارعين في التأمين الصحي.